Dow Jones und Cision stellen exklusive globale Content-Partnerschaft für den Markt der PR und Unternehmenskommunikation vor

CHICAGO und NEW YORK, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Cision, der führende Anbieter von Consumer- und Media Intelligence sowie Kommunikationslösungen, hat eine langfristige Vereinbarung über den Vertrieb von Dow Jones-Inhalten für Fachleute aus dem Bereich Public Relations and Corporate Communications (PRCC) geschlossen. Diese neue Partnerschaft, die als exklusive Vereinbarung zwischen Dow Jones und Cision konzipiert ist, vereint die vertrauenswürdigsten Nachrichten und modernste Technologie, um PRCC-Kunden bei der Verwaltung des Markenimages, der Verfolgung geschäftsentscheidender Themen und der Weiterentwicklung globaler Kommunikationsstrategien zu unterstützen.

Der maßgebliche Journalismus von Dow Jones, darunter The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily und Dow Jones Newswires, ist jetzt vollständig in die Media Intelligence-Plattformen von Cision integriert. Die Einführung in breitere Portfolios von Cision und Brandwatch wird in Kürze erwartet. Nutzer der Premium-Plattformen von Cision erhalten außerdem digitale Abonnements für die erstklassigen Publikationen von Dow Jones.

Darüber hinaus wird Cision ausgewählte Inhalte der Business Intelligence-Lösung Factiva in seine Plattformen integrieren und Kunden so die Möglichkeit bieten, Inhalte aus Tausenden lizenzierten Quellen weltweit zu verfolgen und zu analysieren.

„Gemeinsam mit Dow Jones freuen wir uns über das unbegrenzte Potenzial, das wir haben, um Innovationen zu schaffen und Branchenführer in der schnelllebigen Welt der Nachrichten zu unterstützen", so Cali Tran, CEO von Cision. „Der Kern unserer Mission besteht darin, unseren Kunden ein besseres Verständnis ihrer Position auf dem Markt zu vermitteln und ihnen die Einblicke zu geben, die sie benötigen, um wirksame Strategien mit Zuversicht zu entwickeln und dabei Relevanz und Sichtbarkeit sicherzustellen."

„Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Dow Jones, die zuverlässigsten Nachrichten, Daten und Analysen bereitzustellen, um Menschen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen", so Almar Latour, CEO von Dow Jones und Herausgeber des Wall Street Journals. „Durch die Zusammenarbeit mit Cision erweitern wir die Reichweite unserer Wirtschaftsnachrichten und -informationen, die unser Publikum dort erreichen, wo es sich aufhält, und fördern gleichzeitig unsere Investitionen in einzigartigen Qualitätsjournalismus."