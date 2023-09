Musk: X ist nur noch vier Milliarden US-Dollar wert

Der Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) sei nur noch vier Milliarden Dollar und wert und habe damit seit Musks Kauf im Oktober 2022 rund 90 Prozent seines Werts verloren. Diese Rechnung hat niemand geringerer als Elon Musk selbst aufgestellt. Nun sucht der Tesla-Gründer nach Schuldigen für die Schwierigkeiten, in denen die Plattform seit seiner Übernahme steckt – und hat offenbar einen neuen Bösewicht gefunden: Die Organisation Anti-Defamation League (ADL), die sich gegen Hass und gegen Antisemitismus engagiert, sei ihm zufolge mindestens teilweise am Wertverlust seiner Plattform schuld.

Musk hat die Organisation in einer Reihe von Nachrichten angegriffen. "Ich sehe kein Szenario, in dem sie für weniger als 10 Prozent der Wertvernichtung verantwortlich sind, also etwa vier Milliarden US-Dollar", schreibt Musk. Auf 100 Prozent hochgerechnet habe X also insgesamt 40 Milliarden US-Dollar an Wert eingebüßt. Dementsprechend läge der aktuelle Unternehmenswert der Plattform nur noch bei 4 Milliarden US-Dollar: sein Kaufpreis (44 Milliarden US-Dollar) abzüglich der 40 Milliarden an "Wertvernichtung".