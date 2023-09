Pflege bald wieder bezahlbar? - Max Grinda und Felix Hahnewald verraten, ob Lauterbachs Pflegereform wirklich die Probleme der Branche lösen wird (FOTO)

Hannover (ots) - Die Pflegebranche steuert seit Jahren auf den Kollaps zu -

Fachkräftemangel und immer höhere Kosten setzen Unternehmen stark zu. Um

ersteres Problem zu bewältigen, wenden sich zahlreiche Pflegeunternehmen an Max

Grinda und Felix Hahnewald. Mit ihrem Unternehmen FM Recruiting spezialisieren

sich die beiden Experten darauf, über digitale Kanäle qualifiziertes

Pflegepersonal für ihre Kunden aus der Pflegebranche zu gewinnen. Was in näherer

Zukunft auf die Pflegebranche zukommt und welche Rolle dabei die Pflegereform

spielt, erfahren Sie hier.



Mit der kürzlich verabschiedeten Pflegereform versucht Bundesgesundheitsminister

Karl Lauterbach, dringend benötigte Entlastungen für Pflegebedürftige auf den

Weg zu bringen. Schon jetzt wird jedoch abschätzend vom "Pflegereförmchen"

gesprochen - da die Maßnahmen laut Kritikern nicht ausreichend seien. "Die

Kosten für Pflege sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Umverteilung

der Beiträge und die höheren Leistungsbeträge sind zwar grundsätzlich zu

begrüßen, können aber allein die zusätzlichen Kosten nicht auffangen", erklärt

Max Grinda, Geschäftsführer von FM Recruiting.