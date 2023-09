Nationale US-Apothekenkette wählt VERSES für die intelligente Optimierung ihrer Lagerhaltung und die Modernisierung ihrer Lieferkette aus

Los Angeles, Kalifornien – 7. September 2023 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“' oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, gibt mit Freude bekannt, dass es von einer führenden nationalen Apothekenkette in den USA beauftragt wurde, deren Maßnahmen zum Vollzug des digitalen Wandels zu erweitern. Die mehrjährige Zusammenarbeit dient dem Ausbau der operativen Intelligenz (Operational Intelligence) des US-Apotheken-Einzelhändlers und der Effizienzsteigerung sowohl in den bestehenden als auch neu konzipierten Vertriebszentren. Der Ausbau soll letztendlich den gesamten Betrieb auf nationaler Ebene erfassen.

Lagerhäuser sind komplexe Systeme, von denen viele immer noch auf eine Vielzahl von herkömmlichen Software-Systemen und Prozessen angewiesen sind, was zu Abstrichen bei der Genauigkeit und Flexibilität, aber auch zu Lagerüberlastung und Risiken führen kann. VERSES wird sich diesen Herausforderungen stellen und über die Kartierung der Unternehmensdaten der US-Apothekenkette ein einheitliches Wissensmodell anfertigen, das von seiner Intelligence-Plattform KOSM und den WayFinder-Diensten unterstützt wird. Mit letzteren werden Simulationen ausgeführt, um mittels prädiktiver Analyse exakte und effiziente Entscheidungen in den Bereichen Einkauf, Resourcing, Sequenzierung, Routing sowie der eingehenden und ausgehenden Produktströme zu treffen.

SimWell, ein führender Spezialist für Simulationstechnologie und fortschrittliche Analysen, wird als Integrationsberater begleitend zur Seite stehen. „Unser Know-how in der erfolgreichen Durchführung von Simulationsprogrammen, gepaart mit der operativen Intelligenz der VERSES-Technologie, macht unser Team zum idealen Partner, um die strategische Modernisierung bei dieser nationalen Apothekenkette entsprechend voranzutreiben“, meint Jon Santavy, Partner und Chief Revenue Officer bei SimWell.

Gabriel René, der CEO und Gründer von VERSES, bringt seine Begeisterung über die Zusammenarbeit folgendermaßen zum Ausdruck: „Wir sind derzeit nicht in der Lage, genaue Angaben zu diesem Vertrag zu machen, können aber sagen, dass er in hohem Maße umsatzwirksam sein wird. Noch wichtiger ist allerdings, dass damit ein starkes Zeichen gesetzt wird. Es zeigt, dass wir von VERSES an einem Punkt angelangt sind, an dem wir uns als bevorzugter Technologieanbieter von einem der zehn führenden Fortune-100-Unternehmen präsentieren können, dem die Einrichtung von hocheffizienten Optimierungslösungen im großen Maßstab anvertraut wurde.“