Die Automobilbranche ist ein hochinnovativer Sektor. Davon können sich in dieser Woche die Besucher der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in München ein Bild machen. Der klassische Verbrennungsmotor entwickelt sich zum Auslaufmodell - zumindest in Europa. Alternative Antriebe wie Elektromotoren, Wasserstoff-Brennstoffzellen und hybride Antriebe werden für die Branche immer wichtiger.

Auto-Aktien mit gedrückten Kursen, niedrigen Bewertungen und attraktiven Dividenden

Hersteller, die diese Entwicklungen in ihren Modellen vorantreiben, werden ihren Aktionären gute Renditen bescheren. Aktuell sehen wir zudem einen guten Kaufzeitpunkt, um in Auto-Aktien zu investieren. Diese entwickelten sich jüngst schlechter als der breite Markt. So erreichte der DAX-Sektor Automobile sein Jahreshoch bereits Mitte Juni. Seitdem sind die Kurse in dem Segment um knapp 12% gesunken.