Fazit von der IFA 2023 in Berlin: Shelly dem Wettbewerb voraus

Die Shelly Group hat sich auf der fünftägigen IFA in Berlin präsentiert und ist auf sichtbar großes Interesse gestoßen. Während die Messestände der Smart Home-Anbieter im Allgemeinen gut besucht waren, zeigte sich besonderer Andrang bei Shelly. So scheint der Anbieter nicht nur am Kapitalmarkt, sondern insbesondere auch aus Kundensicht zu überzeugen. Im Folgenden unsere Key Takeaways aus den Gesprächen mit dem Unternehmen sowie Vertretern weiterer Anbieter:



Shelly mit verfügbaren Technologien hervorragend aufgestellt: Einig waren sich die Hersteller, mit denen wir sprechen konnten, dass die Etablierung eines übergeordneten Standards durch die Matter-Institution mit dem Ziel der höchstmöglichen Interoperabilität zwischen den Lösungen verschiedener Anbieter noch einige Zeit andauern wird. Zumal sich der tatsächliche Kundennutzen u.E. ohnehin beschränken dürfte, da sich die zahlreichen Smart Home-Enthusiasten Ökosysteme mit den bereits verfügbaren Standards errichtet haben. Nichtsdestotrotz arbeiten die Teams rund um Dimitar Dimitrov an einer Lösung, die Matter-Protokolle ergänzend zu den bisherigen Formaten einzubinden, was mit der neuen Chip-Generation noch dieses Jahr erfolgt. Gegenüber spezialisierten Anbietern sehen wir bei Shelly den eindeutigen Vorteil, mit den angebotenen Technologien sowohl den DIY-Markt (insbesondere WiFi sowie Bluetooth) als auch durch die Akquisition von Qubino z-Wave-Kunden zu adressieren. Letztere gehört insbesondere auf dem für Shelly attraktiven, jedoch bisher unterrepräsentierten, nordamerikanischen Markt zu den weit verbreiteten Protokollarten und könnte bei einer weiteren Expansion des US-Geschäftes helfen. Die aus dieser Ausrichtung resultierende starke Wettbewerbspositionierung wurde ebenso in den Gesprächen mit Konkurrenten wie Homematic sowie z-Wave-basierten Anbietern wie FIBARO und Aeotec deutlich. Durch die preisgünstigeren WiFi- und Bluetooth-Produkte wirkt sich das derzeit preissensitive Konsumentenumfeld tendenziell nachfragefördernd aus - wie das Unternehmen hierzu oftmals anführt: "Krisenzeiten sind Shelly-Zeiten".

Professionalisierung der Strukturen im Fokus: In dem zweistündigen Gespräch mit Co-CEO Wolfgang Kirsch wurde die hohe Relevanz des Strukturaufbaus nochmals deutlich. So verteilt sich beispielsweise die Verantwortung im mitarbeiterstarken R&D-Bereich (rd. 50% des Personals) nun auf Leon Kralj, den ehemaligen GF von Qubino und Co-CEO Dimitar Dimitrov. Ersterer fokussiert sich insbesondere auf den Hardware-, Firmware- und Backend-Bereich, definiert und professionalisiert Prozesse, bündelt das Mitarbeiter-Know How in Dokumentationen und verantwortet diverse Produktzertifizierungen, für die zuletzt auch ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde. Herr Dimitrov treibt vorwiegend das Frontend (App und Web) voran und verantwortet derzeit die Entwicklung des proprietären Betriebssystems (OS), was in Kombination mit dem neuen Shelly-Chip die Grundlage für das Modulgeschäft bildet, das voraussichtlich zum Ende des Jahres mit ausgewählten OEM-Kooperationspartnern in eine erste Pilotierungsphase übergehen wird.



Zusätzlich wurde erstmals eine Social Media Managerin eingestellt, um auch in diesem Bereich Standardprozesse zu etablieren (u.a. Influencer Marketing bei Produkteinführungen) und somit das Tracking und Nachhalten zu professionalisieren. Außerdem bereitet Shelly den gruppenweiten SAP-Roll-out vor, für den der Go-Live nach einer zweimonatigen KoEx-Phase zum 1. Januar 2024 vorgesehen ist. Um bei der Vielzahl an attraktiven Wachstumsfeldern und daraus resultierenden Projekten eine konsequente Fokussierung gewährleisten zu können, werden fortan nur diejenigen Vorhaben realisiert, die nachvollziehbar auf die kurz- bis mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisziele einzahlen.



Neue Marktperspektiven gewinnen zunehmend an Visibilität und unterstreichen ungebrochene Wachstumsaussichten: Während der IFA führte das Management zudem weitere Gespräche mit dort ebenfalls ausstellenden OEMs, die spürbares Interesse an der Modullösung äußerten. Die Kombination aus Shelly-Chip und dem eigenen Betriebssystem bringt den

Elektrogeräteherstellern den großen Vorteil, Endkunden zusätzliche Leistungen wie u.a. den Zugang zu präzisen Messwerten des Energieverbrauchs anzubieten. Zuletzt hatte Shelly bekanntgegeben, bereits erste Partner für die Pilotierungsphase gewonnen zu haben. Aufgrund der typischerweise hohen Losgrößen dieser in Serie gefertigten Produktlinien gehen wir von einem wesentlichen Einfluss auf die Wachstumsdynamik der Gruppe in den kommenden Jahren aus. Beispielsweise lag laut Statista die Penetrationsrate von Smart Home-Haushaltsgeräten in Deutschland in 2022 lediglich bei rd. 12%, soll bis 2025 auf knapp 30% zunehmen und damit endgültig den Massenmarkt erobern. Daraus erwarten wir allein für den deutschen Markt einen jährlichen Bedarf von mehreren Millionen smarten Endgeräten. Diese Entwicklung illustriert ein deutliches Nachfragewachstum, was u.E. auch in weitaus größeren Märkten wie in den USA vorzufinden sein dürfte und das Potenzial dieser Marktperspektive unterstreicht. Entsprechend haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 ff. leicht angehoben und positionieren uns nun über der ausgesprochenen Mittelfrist-Guidance, die bis Ende 2026 ein EBIT von min. 50 Mio. Euro bei einem Umsatzniveau von min. 200 Mio. Euro in Aussicht stellt (MONe: 409,9 Mio. BGN bzw. 209,6 Mio. Euro sowie EBIT von 102,5 Mio. BGN bzw. 52,4 Mio. Euro).

Strategische Partnerschaft mit Zendure - hohe Nachfrage nach Clean Energy: Mit der vermeldeten Kooperation zwischen Shelly und Zendure, dem EnergyTech-Start-up mit patentierten Energiegewinnungs- sowie Speicherungslösungen, baut die Gruppe das Angebot im Anwendungsbereich des Energiemanagements weiter aus. Die von Zendure vertriebenen Balkonkraftwerke richten sich insbesondere an den nachfragestarken Privatmarkt, der sich mit Blick auf die zuletzt volatilen Energiepreise unabhängiger aufstellen möchte. Hierbei setzt Zendure auf die Produktkombination aus Shelly Pro 3 EM sowie einer Plug-Lösung, um dem Endkunden präzise Messwerte der eingespeisten und verbrauchten Energie zu liefern. Auf der IFA haben zudem weitere Gespräche stattgefunden, die sich um eine mögliche technische Implementierung im Produktionsprozess und damit dem Serienprodukt drehten. Wenngleich wir vorerst von keinen nennenswerten Volumina ausgehen, positioniert sich Shelly damit frühzeitig in einem enorm wachsenden Markt, der zuletzt europaweit deutlich zweistellig zulegte. Laut Bundesnetzagentur befanden sich im August 2023 mehr als 300.000 Mini-Solaranlagen in Deutschland in Betrieb. Die Meldung dürfte zudem das Kooperationsinteresse weiterer Anbieter wecken, was sich positiv auf die künftigen Wachstumsaussichten auswirken sollte.



Fazit: Mit einer YTD-Kursentwicklung von +125,5% hat Shelly bereits einen herausragenden Weg am Aktienmarkt genommen. Nichtsdestotrotz sehen wir die attraktive Positionierung und insbesondere die an Visibilität gewinnenden Wachstumsfelder im aktuellen Kursniveau nach wie vor nicht ausreichend reflektiert. Besonders beeindruckt uns die Kombination aus dem starken Track Record und der Fortsetzung dessen in den kommenden Jahren (Top Line CAGR 2022-26: 44,8%) bei einem nachhaltig hohen Profitabilitätsniveau (EBIT-Marge > 20%) trotz des zeitgleich verfolgten kosten- und ressourcenintensiven Strukturaufbaus. Vor diesem Hintergrund und angesichts des überzeugenden Eindrucks von der IFA erachten wir Shelly für aussichtsreich aufgestellt, um von der Dynamik des Marktes, der sich u.E. auf absehbare Zeit zu einem Massenmarkt entwickeln wird, überdurchschnittlich zu profitieren. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem angehobenen Kursziel i.H.v. 58,00 BGN (zuvor: 52,00 BGN).







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

