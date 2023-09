NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Donnerstag zunächst mehrheitlich weitere Verluste verzeichnet. Sie litten unter erneut schlechten Nachrichten für Apple , die vor allem den Halbleitersektor in Mitleidenschaft zogen.

Einzig der von traditionellen Wirtschaftsbranchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 34 448,89 Punkte stabil. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,63 Prozent auf 4437,29 Punkte, und der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 1,26 Prozent auf 15 177,95 Punkte ab./gl/stw