Dr. Reuter Investor Relations - Schmutzwasserreinigung aus einer Hand

Kunden profitieren bei neuem Projekt von De.mem als Allrounder

Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt in Singapur geht De.mem, der Spezialist für Wasserfiltration, gestärkt in die zweite Jahreshälfte. Es ist bereits das vierte langjährige Projekt, das De.mem für einen seiner Großkunden realisieren kann. Durch Planung, Aufbau und Betrieb der neuen Wasserfilterungsanlage, die Abwässer bei der Herstellung von Aromen und Duftstoffe reinigt, werden über die kommenden 6 Jahre rund 2,1 Millionen Singapur-Dollar in die Kassen des noch jungen Unternehmens gespült. Zudem kann De.mem bei diesem Projekt all seine Stärken ausspielen.

De.mem Limited ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen, das dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung anbietet. Das Unternehmen entwirft, baut, besitzt und betreibt eine Reihe von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen für seine Kunden. Darunter sind auch große, international agierende Unternehmen, die nun mittlerweile wiederholt auf die spezielle Expertise und neuen Ideen des jungen Unternehmens setzen.

Das spannende an dem jüngst umgesetzen Projekt ist, dass es die verschiedenen Fähigkeiten und Expertisen von De.mem vereint. Für den Großkunden sei wichtig gewesen, dass alles aus einer Hand komme, so Firmen-Chef Andreas Kröll. „Hier konnte De.mem dem Kunden all seine Stärken präsentieren“, erklärt er.

Der Vertrag für das jungst umgesetzte Projekt für das Schweizer Unternehmen Givaudan, dem Weltmarktführer im Bereich Aromen und Duftstoffe, wurde bereits im Vorjahr unterzeichnet. Im zweiten Quartal 2023 wurde die Anlage dann erfolgreich aufgebaut und in Betrieb genommen. Seither kann De.mem aus diesem Folgeauftrag Einnahmen generieren, was den Cash Flow des Unternehmens positiv beeinflusst.

Mit De.mem Abwasserfilterung auslagern

Konkret ging es los im vergangenen Jahr beim Entwurf und der Ausgestaltung der Anlage speziell für den Kunden und der Ausarbeitung der zugehörigen Prozesse. Für die Umsetzung vor Ort kann De.mem mit einem eigenesnTeam für den Anlagenbau punkten. Der eigentliche Service bezieht sich dann auf den Betrieb und die Erhaltung der Anlage. Dazu gehört bei De.mem auch die Herstellung und Lieferung von Verbrauchsmaterialien wie etwa Reinigungs-Chemikalien. „Für den Kunden muss das reibungslos und ganz von selbst laufen, so als ob sich das Unternehmen um sein Abwasser gar nicht mehr kümmern muss“, erklärt Andreas Kröll.