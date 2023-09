Wirtschaft Verdi wirft HDE Blockade bei Tarifverhandlungen vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke wirft dem Handelsverband Deutschland (HDE) in den laufenden Tarifverhandlungen eine Blockadehaltung vor, weil das Arbeitgeberangebot Reallohnverluste bedeute. "Ohne eine deutliche Bewegung der Arbeitgeber im Einzelhandel wird sich die Tarifrunde daher weiter hinziehen", heißt es in einem Brief Wernekes, über den die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (Freitagausgabe) berichtet.



HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth hatte Ende August Werneke vorgeworfen, Kompromisse in den regional geführten Tarifrunden aus seiner Gewerkschaftszentrale zu blockieren, weil er den örtlichen Tarifkommissionen zu wenig Spielraum lasse. Zudem warf er Verdi rechtswidrige Streiks vor. Die Arbeitgeber hatten im Juli eine Tarifanhebung ab August um 5,3 Prozent und im Mai 2024 um weitere 3,1 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten gefordert.