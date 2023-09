Gold-Explorer in sicheren Ländern sind derzeit gefragt. NevGold verfügt mit Nutmeg Mountain über ein aussichtsreiches Projekt in den USA. Nun hat das kanadische Unternehmen eine neue Ressourcenschätzung für sein Nutmeg Mountain-Projekt vorgelegt. Der Schritt zur ersten Wirtschaftlichkeitsrechnung ist nicht mehr weit.

Ob Staatseingriffe in Südamerika oder die Übernahme der Macht durch Militärs in Westafrika: der Goldsektor wird derzeit vor allem politisch durcheinandergewirbelt. Für Anleger lohnt es sich daher, das Länderrisiko vor einem Investment genau einzuschätzen. Am besten stehen Staaten da, die stabile politische Rahmenbedingungen mit einer guten Infrastruktur verbinden.

NevGold gehört zu der Kategorie der Explorer, die das bieten können. Das kanadische Unternehmen entwickelt mit Nutmeg Mountain ein aussichtsreiches Gold-Projekt in den Rocky Mountains in den USA. Die Liegenschaft liegt im US-Bundesstaat Idaho, unweit eines Highways und in einer bekannten Bergbau-Region. Dies sind also optimale Voraussetzungen für einen Erfolg als Gold-Explorer.

Im Juni erst hat NevGold eine neue Ressourcenschätzung für Nutmeg Mountain vorgelegt. Demnach wird das Vorkommen auf dem Projekt auf insgesamt 1,376 Mio. Unzen Gold geschätzt. 1,01 Mio. Unzen befinden sich in der angezeigten Ressource und kommen auf durchschnittlich 0,61 g/t Gold. Dazu kommen 275.000 Unzen Gold aus der abgeleiteten Ressource mit im Schnitt 0,48 Gramm Gold je Tonne Gestein. Die Menge entspricht einem Plus von 32 Prozent gegenüber der vorherigen, historischen Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2020.

Doch NevGold hat noch weitere Vorzüge des Nutmeg Mountain-Projekts aufgezeigt. So beginnt die Mineralisierung direkt an der Oberfläche. Auf Basis eines konzeptionellen Grubenmodells kommen die Experten auf ein Abraumverhältnis (Strip Ratio) von weniger als 1:1. Das ist für ein Tagebau-Projekt ein extrem guter Wert. Hinzu kommt, dass hier das Gestein nicht mit einem teuren Crusher, sondern im sogenannten Haufenlaugungsverfahren abgebaut werden kann. Dies ist sehr typisch für die Edelmetalle in dieser Region und spricht für sehr niedrige Produktionskosten. Und dies bietet die Aussicht auf einen schnellen Weg hin zu freiem Cashflow.