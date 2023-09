Beim Kurznachrichtendienst X teilte die Fluggesellschaft selbst Fotos von der Aktion. "Schade, dass es Sahne auf Sojabasis war - definitiv nicht so lecker wie das echte Zeug", schrieb die Airline und postete dazu einen Smiley mit verzogenem Gesicht./kil/red/DP/stw

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Chef der Fluggesellschaft Ryanair , Michael O'Leary, hat in Brüssel Torte ins Gesicht gedrückt bekommen. Zwei Umweltaktivistinnen beschmierten den 62-Jährigen am Donnerstag vor dem Gebäude der EU-Kommission, wie auf einem Video des Fernsehsenders Sky News zu sehen ist. Eine Frau ruft darin, die Airline solle die Umweltverschmutzung ihrer Flugzeuge stoppen. "Ich liebe Sahnetorten, die sind meine Favoriten", sagt O'Leary daraufhin.

Ryanair-Chef bekommt in Brüssel Torte ins Gesicht

