Europas Arbeitsmarkt steht vor neuen Herausforderungen / HeyJobs' neuester HeyIndex zeigt ein signifikantes Ungleichgewicht in verschiedenen Arbeitssektoren Europas (FOTO)

Berlin (ots) - Der europäische Arbeitsmarkt durchlebt einen erheblichen Wandel,

hervorgerufen durch demografische Verschiebungen und technologische

Entwicklungen. Nach der Erholung der Finanzkrise 2008, wie durch Daten des

sogenannten HeyIndex untermauert, steht Europa nun vor neuen, unvorhergesehenen

Herausforderungen.



HeyIndex-Einblicke inmitten einer Rezession





Die jüngsten Daten von HeyJobs, die Karriere-Plattform für Fachkräfte undgewerbliches Personal, zeigen einen paradoxen Trend: trotz einer momentanenRezession und einem kurzfristigen Anstieg von Arbeitssuchenden, steht einlangfristiger Rückgang der Arbeitskräfte-Verfügbarkeit bevor. Der HeyIndex - einIndikator, der die Anzahl der Bewerber pro freie Stelle auf dem Arbeitsmarktzeigt, indem er Daten von der Bundesagentur für Arbeit, Google Trends undinternen HeyJobs Statistiken verwendet - zeigt, dass obwohl die Nachfrage nachArbeit in einigen Bereichen gestiegen ist, andere Bereiche mit der Zeit immerstärker unterbesetzt bleiben.Eine zurückgehende erwerbstätige BevölkerungAber das ist nicht die einzige Herausforderung. Die demografische Entwicklungzeigt, dass bis 2030 die erwerbstätige Bevölkerung in Ländern wie Deutschland um1000 Personen pro Arbeitstag abnehmen wird. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wirddie erwerbstätige Bevölkerung Europas um etwa 13,5 Millionen sinken. EinMcKinsey-Bericht (https://ots.de/mBPxax) deutet zudem auf einen signifikantenRückgang von Menschen hin, die in den Arbeitsmarkt eintreten, was besonders füressentielle Berufe kritisch ist.Unterbesetzung in systemrelevanten BerufenGleichzeitig zeigt der HeyIndex für Januar 2023 ein erhebliches Ungleichgewichtin verschiedenen Sektoren. Bereiche wie Marketing & Medien sowie Fahrzeugführunghaben einen Überschuss an Bewerbern, während das Gesundheitswesen, Bauwesen undIT & Naturwissenschaften mit einem Mangel an qualifizierten Kandidaten kämpfen.Der HeyIndex für Januar 2023 zeigt ein signifikantes Ungleichgewicht inverschiedenen Sektoren:- Marketing & Medien: 2,3- Fahrzeugführung: 2,2- Unternehmensführung & Organisation: 1,6- Finanzen, Recht & Verwaltung: 1,4Andererseits haben Bereiche wie das Gesundheitswesen (0,6), Bauwesen (1,0) sowieIT & Naturwissenschaften (0,9) weiterhin Schwierigkeiten, genügend qualifizierteKandidaten zu finden.Automatisierung und Bildung als SchlüsselDie Automatisierung wird ebenfalls eine große Rolle spielen. Bis 2030 könnten22% der Arbeitsaktivitäten in der EU automatisiert sein. Gleichzeitig zeigt dieForschung, dass Menschen mit nur sekundärer Bildung ein dreifaches Risiko haben,durch Automatisierung verdrängt zu werden, was die Notwendigkeit von Bildung undWeiterbildung betont."Während die aktuelle Rezession zu einer ungewöhnlichen Situation mit mehrArbeitssuchenden als offenen Stellen geführt hat, weisen langfristige Daten aufeine bevorstehende Talentlücke hin" , erklärt Kelly Zeitlow, VP PerformanceMarketing bei HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de) .Die Verschiebung in der Berufswelt zeigt, dass sich Europas Branchenstrukturverändert. Der Dienstleistungssektor wächst, während traditionelle Sektorenkleiner werden. Besonders im Gesundheits- und Sozialwesen, in wissenschaftlichenund technischen Dienstleistungen sowie in der Bildung wird ein signifikantesJobwachstum erwartet.HeyJobs bleibt engagiert, Unternehmen und Bewerber:innen zu helfen, dieseHerausforderungen zu navigieren und proaktive Strategien zu entwickeln. AlleDaten und weitere Informationen finden Interessierte direkt auf dem HeyJobsKarriere-Ratgeber (https://www.heyjobs.co/services/europas-arbeitsmarkt-steht-vor-neuen-herausforderungen/) .