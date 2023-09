Ölpreise leicht gefallen - US-Lagerbestände sinken deutlich

NEW YORK/LONDON(dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach dem jüngsten Schub gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,35 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 25 Cent auf 87,28 Dollar.

Die Erdölpreise notieren damit etwas unter den in dieser Woche markierten Höchstständen seit November. Belastet wurden die Preise zuletzt durch den aufwertenden US-Dollar, der Erdöl für Käufer aus anderen Währungsgebieten wechselkursbedingt verteuert. Der Effekt lastet auf der Nachfrage und führt zu Preisabschlägen.