Wirtschaft Dax lässt geringfügig nach - Anleger in Wartestellung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.719 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem schwachen Tagesstart drehte der Dax zum Mittag ins Plus - allerdings nur vorübergehend. "Alles in allem läuft die kleine Korrektur im Dax seit dem Allzeithoch am letzten Juli-Handelstag sehr geordnet ab. Keinerlei Anzeichen von Panik sind zu erkennen", kommentierte Analyst Konstanten Oldenburger von CMC Markets.