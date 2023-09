LyondellBasell im Ranking „Best Companies to Work For" 2023/2024 des U.S. News & World Report aufgeführt

HOUSTON und LONDON, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell gab heute bekannt, dass das Unternehmen als eine der „Best Companies to Work for" (Liste der besten Arbeitgeber) im Ranking des U.S. News & World Reportfür 2023/2024 aufgeführt ist. LyondellBasell wurde im Vergleich mit 200 Unternehmen danach bewertet, wie gut das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, die Arbeitssuchenden bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, der ihren Bedürfnissen entspricht, wichtig sind.

„Wir glauben, dass gestärkte Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag leisten, der uns von anderen Unternehmen unterscheidet, und diese Anerkennung durch den U.S. News & World Report spiegelt die Fortschritte wider, die wir bei der Schaffung einer Kultur, in der sich alle entfalten können, gemacht haben", sagte Trisha Conley, Executive Vice President, People and Culture bei LyondellBasell. „Dies bestätigt, dass die Investition in unsere Mitarbeiter nicht nur das Richtige ist, sondern uns auch strategisch voranbringt, und es ist eine Ehre, als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet zu werden. Wir legen anhaltend großen Wert auf die Entwicklung und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, während wir gleichzeitig ein innovatives, kollaboratives und herausragendes Arbeitsumfeld pflegen."

In der ersten Liste wurden die Unternehmen danach bewertet, wie gut sie die Erwartungen der Arbeitnehmer erfüllen, wobei unter anderem die Qualität der Vergütung und der Sozialleistungen, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die Flexibilität, die Stabilität des Arbeitsplatzes und des Unternehmens, das physische und psychische Wohlbefinden, das Zugehörigkeitsgefühl und die Wertschätzung sowie die Karrieremöglichkeiten und die berufliche Entwicklung berücksichtigt wurden.

„Die Wahl des Unternehmens, für das man arbeiten möchte, ist eine wichtige Entscheidung, und es gibt viele Faktoren, die bei der Entscheidungsfindung des Arbeitssuchenden zu berücksichtigen sind", sagte Antonio Barbera, Senior Editor, Consumer Advice, bei U.S. News. „Die Liste für 2023/2024 enthält Unternehmen, die in einer Vielzahl von Parametern, die zu einem positiven Arbeitsumfeld und der täglichen Erfahrung der Mitarbeiter beitragen, am besten abschneiden."