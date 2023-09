Yealink bringt neue Microsoft Teams Rooms-Lösungen für intelligentere und flexiblere Meetings auf den Markt

Intelligentes Meeting-Erlebnis

Wie Forbes berichtet, wird die Einführung von Hybridarbeit bis 2023 weltweit um 28,2 % zunehmen. Die McKinseys Daten unterstreichen das Potenzial von KI, die Effizienz zu steigern und möglicherweise 70 % der Arbeitszeit einzusparen. Die neuesten MTR-Lösungen von Yealink werden von der KI-Technologie angetrieben und heben die Zusammenarbeit auf eine ganz neue Ebene der Gleichberechtigung. Mit der Copilot-Integration werden Meetings durch Sprachbefehle eingeleitet und beendet, sodass die Teilnehmer die Hände frei haben. Die Sprach- und Gesichtserkennung identifiziert und zeigt die Namen der Teilnehmer in Meetings und auf Echtzeit-Transkriptionen an. Ob über Multi-Stream People Feed (für normale Konferenzräume) oder Multi-Camera Intelliframe (für größere Räume), das System verfolgt geschickt die letzten vier aktiven Sprecher und fördert so nahtlose und natürliche Unterhaltungen.

Flexible Anwendungsbereitstellung

Die neuen MTR-Lösungen von Yealink bieten einen flexiblen Einsatz für unterschiedliche Anwendungsanforderungen. Für die Audiotechnik stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter kabelgebundene und drahtlose Mikrofone sowie Deckenmikrofone, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind. Für die Bildschirmfreigabe werden nicht nur kabelgebundene Verbindungen wie HDMI oder USB-C unterstützt, sondern die Lösungen ermöglichen auch die kabellose Freigabe über Miracast, AirPlay, Google Cast und den kabellosen Präsentations-Pod WPP30 von Yealink und erfüllen damit die vielfältigen Anforderungen an die Bildschirmfreigabe. Was die Anzeige betrifft, so ist die gesamte Serie mit dem MCore Pro Mini-PC ausgestattet, der über eine integrierte EDID-Erkennung für verschiedene Bildschirmauflösungen verfügt, so dass keine zusätzlichen Anschlüsse erforderlich sind und eine optimale Anzeigequalität gewährleistet ist.