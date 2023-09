EIN FUNKY MEILENSTEIN Über 3000 ORA FUNKY CAT auf deutschen Straßen (FOTO)

Friedberg (ots) - Für viele Deutsche ist das Auto mehr als nur ein

Fortbewegungsmittel - es ist ein treuer Gefährte und manchmal sogar ein Freund

mit Namen. Genau diese persönliche Bindung spiegelt sich in der stetig

wachsenden Anzahl an ORA FUNKY CATs wider, die in Deutschland nun zugelassen

sind.



Deutschland wird funky: Der 3.060ste ORA FUNKY CAT hat im August seine Zulassung

in Deutschland erhalten. Das stylishe Elektroauto im unverkennbaren

Retro-Futurism-Design war damit im August das meistverkaufte chinesische

Fahrzeug. Die Neuzulassungen des ORA FUNKY CAT stiegen gegenüber dem Vormonat um

rund 900%.