Die Ausweitung des iPhone-Verbots auf staatliche Firmen in China belastet die Apple-Aktie und damit die Wall Street insgesamt. Gleichzeitig scheint China mit Huawei bei Chips ein echter Durchbruch gelungen zu sein. Nun fordert Peking vor dem G20-Gipfel besseren Zugang zu westlichen Chips (ergo US-Chips!) - dann könne man auch mehr für das Klima tun! Das trifft US-Präsident Biden an einer empfindlichen Stelle - denn ohne die Mitwirkung durch das Reich der Mitte sind alle Anstrengungen in Sachen Klima im Grunde vergeblich. So oder so: wenn Apple fällt, fällt der Nasdaq - die Dominanz und immense Marktgewichtung der großen US-Tech-Konzerne kann nun zu einem Klumpenrisiko werden. Der Dollar weiter stark, die Kapitalmarktzinsen weiter hoch - die Erkenntnis greift an der Wall Street um sich, dass die Zinsen höher für länger bleiben könnten..

