SHENZHEN, China, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Kandao Technology freut sich, unsere neueste 360-Grad-Kamera, die QooCam 3, vorstellen zu können. Mit zwei Fischaugenobjektiven für einen umfassenden Blickwinkel produziert sie atemberaubende 5,7 K 30FPS 360°-Videos und hochauflösende 11 K-Panoramafotos. Ausgestattet mit einer großen F1,6-Blende und zwei 1/1,55-Zoll-Sensoren liefert sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen lebendige und detailreiche Bilder. Darüber hinaus sorgt die integrierte Stabilisierung für nahtlose Aufnahmen in verschiedenen Szenarien, von Luft- und Freihandaufnahmen bis hin zu Fahrradtouren und Off-Road-Rennen.

Das Herzstück der QooCam 3 sind zwei hochmoderne 1/1,55-Zoll-Sensoren, die mit einer schnellen F1,6-Blende kombiniert sind. Dank dieser dynamischen Kombination liefert die Kamera eine Bildqualität, die an die einer 1-Zoll-Sensor-Kamera heranreicht, so dass Sie jeden Moment mit außergewöhnlicher Klarheit und Detailtreue festhalten können. Unabhängig von den Lichtverhältnissen ist die QooCam 3 den Anforderungen gewachsen und liefert selbst bei schlechten Lichtverhältnissen hellere und detailreichere Bilder.

Audio SuperSteady und 360° Ambisonic

QooCam 3 ist nicht nur auf das Visuelle fokussiert. Es ist ein wahres Erlebnis für die Sinne. Mit dem 360°-Ambisonic-Audio genießen Sie einen räumlichen und immersiven Klang, der Ihre Bilder perfekt ergänzt. Nach der Audio SuperSteady-Verarbeitung kann unabhängig von der Kameradrehung während der Aufnahme sichergestellt werden, dass der Ton immer aus der richtigen Richtung kommt.

Erfassen Sie die Welt in noch nie dagewesenen Details

Wenn es um Details geht, geht die QooCam 3 in die Vollen. Mit der Fähigkeit, erstaunliche 62MP 360°-Fotos und 5,7 K 360°-Videos aufzunehmen, wird jede Aufnahme zum Erlebnis. Aber das ist noch nicht alles. Der DNG8-Modus mit der RAW+ Software hebt jedes Detail hervor, indem er acht Dateien in einem Bild erfasst und alle Details zu einer einzigen zusammenführt, was Ihre Inhalte zu einem wahren Meisterwerk macht.

Kandaos bahnbrechende VR-Technologie

Kandao Technology ist bekannt für seine weltweit führende Technologie und professionelle VR-Produkte, die in der Branche Maßstäbe setzen. Dank seines Fachwissens und seiner innovativen Fortschritte ist Kandao in der Lage, die QooCam 3 für Verbraucher zu entwickeln und damit hervorragende Bildqualität neu zu definieren. Mit QooCam Studio und der Raw+ Software-Verarbeitung übertrifft QooCam 3 die optischen Grenzen und nimmt verbesserte Panoramafotos auf, die viele Bilddetails bewahren und eine außergewöhnliche Qualität liefern.