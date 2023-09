Portofino meldet den aktuellen Stand des bohrbereiten Lithiumprojekts Yergo

Vancouver, B.C., 07. September 2023 / IRW-Press / PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Informationen zur Vereinbarung des Unternehmens über das Buyout der Optionsvereinbarung zum Lithiumprojekt Yergo (das „Projekt“) (siehe Pressemitteilung vom 14. August 2023) („Options-Buyout“) bereitzustellen.

Seit der Ankündigung des Options-Buyout erhielt das Unternehmen erneute Interessensbekundungen seitens Gruppen, die Portofino zuvor hinsichtlich eines Investments auf Projektebene, eines Joint Ventures und eines kompletten Erwerbs des Projekts kontaktiert hatten. Derzeit führt das Unternehmen aktive Gespräche mit mehreren Parteien; dies umfasst Due-Diligence-Prüfungen nach Geheimhaltungsvereinbarungen. Obwohl keine Transaktion garantiert ist, fühlt sich das Unternehmen durch die neuerlichen Interessensbekundungen an dem Projekt und die externe Anerkennung des potenziellen Werts des Projekts bekräftigt, insbesondere aufgrund von dessen räumlicher Nähe zum erstklassigen Tres Quebradas Salar (das „Projekt 3Q“) (siehe Abbildung 1) im Eigentum von Zijin Mining Group Co., Ltd. („Zijin“).

Die jüngste käuferseitige Nachfrage nach Lithium-Sole-Konzessionsgebieten in Argentinien lieferte dem Unternehmen wichtige Informationen über die Bewertung von Lithium-Sole-Konzessionen in guter Lage und im Prä-Explorationsstadium, wobei Preise in einem Spektrum von 1.800 USD bis über 2.300 USD pro Hektar angeboten werden. Durch diese Informationen in Verbindung mit den derzeitigen aktiven Gesprächen ist das Management des Unternehmens zunehmend zuversichtlich, dass die Bewertung des bohrbereiten Projekts Yergo nach Abschluss des Options-Buyout die Wertspanne übersteigen kann.

David Tafel, der CEO von Portofino, merkte dazu wie folgt an: „Die externe Bestätigung, dass unmittelbarer Wert freigesetzt werden kann, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Beharrlichkeit unseres Teams und die Entschlossenheit der Aktionäre den Aufwand wert waren. Außerdem zeigt das eingehende Interesse anderer Gesellschaften nach wie vor, dass die Nachfrage nach vorgelagerten Lithium-Aktiva trotz herausfordernden Kapitalmärkten außergewöhnlich stark und wettbewerbsintensiv bleibt.“