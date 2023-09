TECNO überzeugt auf der IFA Berlin 2023 und setzt neue Standards in Innovation und Technologie

Unter dem Motto „Dazzling Youth" erhielten die erstmaligen Präsentationen des TECNO MEGABOOK T1 2023 14 Zoll, ausgestattet mit einer massiven Batterie, und des TECNOMEGABOOK S1 Dazzling Edition, das über die exklusive „photochrome Technologie" von TECNO für eine dynamische farbverändernde Oberfläche verfügt, beide die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Best of IFA" von weltweit führenden Technologiemedien, darunter Android Headline, Guiding Tech, Reviewed, Pocket-link usw.

TECNO hat mit der Designoptimierung von CPU und GPU einen Weg der Innovation eingeschlagen, was zur Schaffung des weltweit ersten, kleinsten wassergekühlten Gaming-Mini-PC--Konzepts geführt hat. Dieses bahnbrechende Gerät repräsentiert die Krönung der Gaming-Technologie, baut auf der neuesten Generation von CPUs mit x86-Architektur auf und integriert nahtlos eine leistungsstarke CPU und separate Grafikkarten innerhalb der Begrenzungen eines kompakten Mini-PC-Chassis.

Während der Messe zog das Ausstellungsdesign von TECNO mit dem Thema „Dazzling Youth" Aufmerksamkeit auf sich und präsentierte das Markenmotto „Leidenschaft, Innovation und Modernität" durch einen umfassenden und stylischen visuellen Dialog mit den Verbrauchern. Die Präsenz von TECNO war geprägt von aufregenden Produkteinführungen, Präsentationen zu Highlight-Produkten von TECNO und immersiven Erfahrungen, die die Welt der Technologie geprägt haben. Die Teilnahme von TECNO an der IFA Berlin 2023 legte den Schwerpunkt auf die sich ständig weiterentwickelnden Verbraucherbedürfnisse und unterstrich das Engagement des Unternehmens für die Förderung des intelligenten Ökosystems im mobilen Technologiebereich.

BERLIN, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- TECNO, eine globale innovative Technologiemarke, hat erneut an der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin teilgenommen und präsentierte dort vom 1. bis 5. September 2023 seine innovativen Höchstleistungen. Dabei stellte TECNO zwei Konzeptgeräte vor, die Weltneuheiten sind: den Water-Cooling MEGA MINI Gaming PC und das rollbare Smartphone Phantom Ultimate.

TECNO gewann 10 „Best of IFA"-Auszeichnungen. Zwei neue Benchmark-Konzeptprodukte wurden vorgestellt.

TECNO überzeugt auf der IFA Berlin 2023 und setzt neue Standards in Innovation und Technologie

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer