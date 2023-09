Der aufstrebende Star Aria Mia Loberti wurde von L'Occitane en Provence zur globalen Markenbotschafterin ernannt

Aria wurde vom Toronto International Film Festival (TIFF) zu einem der 2023 TIFF Rising Stars ernannt und spielt die Hauptrolle in Shawn Levys kommender vierteiliger Verfilmung des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Romans „All the Light We Cannot See" von Anthony Doerr.

NEW YORK, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- L'Occitane en Provence ist stolz, seine Zusammenarbeit mit Aria Mia Loberti, der vielseitigen Schauspielerin, Schriftstellerin, Wissenschaftlerin und Menschenrechtsaktivistin, bekannt zu geben. Wie Geschäftsführer Adrien Geiger ausdrückt: „Ich bin sehr stolz darauf,Aria als Botschafterin von L'Occitane en Provence zu haben. Diese Wahl war sowohl für Aria als auch für das Unternehmen naheliegend, da wir die gleichen Werte teilen."

Die aufstrebende Schauspielerin bietet eine einzigartige Perspektive auf die Welt, indem sie die Summe ihrer fünf Sinne nutzt, um sich tief mit ihrer Umgebung zu verbinden. Dies spiegelt auf wunderbare Weise die Philosophie und den Ansatz von L'Occitane wider, der die Verbraucher dazu ermutigt, Schönheit und Wohlbefinden durch sensorische Erfahrungen zu erkunden.

Im Einklang mit ihren gemeinsamen Werten und ihrem Engagement, positive Veränderungen für die Menschen und den Planeten voranzutreiben, setzt sich L'Occitane dafür ein, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, die außergewöhnliche Schönheit der Natur zu sehen und zu erleben. Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt die Marke über die L'Occitane Stiftung aktiv Projekte und Initiativen zur Bekämpfung vermeidbarer Blindheit. Seit 1997 setzt sich L'Occitane für die Inklusion ein und hat sich auch verpflichtet, blinden und sehbehinderten Menschen zu helfen, indem es einen Großteil seiner Produktverpackungen mit Braille-Schrift versieht. Dieses Engagement liegt Loberti sehr am Herzen, nicht nur wegen ihres eigenen Einsatzes für die Menschenrechte, sondern auch, weil sie selbst sehbehindert ist.

Arias Worte spiegeln ihre Sympathie für die Mission von L'Occitane wider: „Während meines ersten Besuchs in der Provence war ich zutiefst bewegt von L'Occitanes Engagement, authentische Schönheit in unserer Welt und in uns selbst zu fördern."

Olivier Baussan, der Gründer von L'Occitane, sagt über ihre erste Begegnung: „Als ich Aria Mia Loberti kennenlernte, war mir klar, dass wir uns auf wundersame Weise begegnet sind. Die Synergie von Philosophie und Schönheit hat uns zusammengebracht."

Diese Partnerschaft ist der Beginn einer harmonischen Zusammenarbeit. Als eine der neuen Markenbotschafterinnen von L'Occitane wird Aria die ikonische Sheabutter-Handcreme von L'Occitane repräsentieren. Diese Auswahl ist eine Hommage an die taktile Natur der Sheabutter und wie sie die Hände pflegt . . . Hände, die für manche als Augen fungieren und andere Sinne wecken. Darüber hinaus verkörpert diese Wahl ein Versprechen an die Frauen in Burkina Faso und bekräftigt das weltweite Engagement der Marke für die Stärkung der Frauen.

Informationen zu L'Occitane - Produzenten der Veränderung

Seit 1976 teilt L'OCCITANE die Schönheit mit dem Respekt für Mensch und Natur. Die Vision des Unternehmens ist es, Konsum in Regeneration zu verwandeln, in der Überzeugung, dass jede Handlung – ob groß oder klein – einen Unterschied machen kann. L'OCCITANE bietet ein luxuriöses Sortiment an Hautpflege-, Duft- und Wohlfühlprodukten, die mit authentischen, rückverfolgbaren Inhaltsstoffen angereichert sind. L'OCCITANE ehrt die mediterrane Lebenskunst – die Kunst, schön zu leben – und greift auf lokale Traditionen und Handwerkskunst zurück, um diese sinnlichen Erfahrungen mit der Welt zu teilen.

