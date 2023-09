Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte kommen am Samstag in Neu Delhi zum zweitägigen G20-Gipfel zusammen. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) reist an.

NEU DELHI (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will vor dem G20-Gipfel am Wochenende in Neu Delhi den indischen Premierminister Narendra Modi treffen. Bei dem Treffen am Freitag dürfte es vor allem um die Themen Klimawandel, die Rolle der G20, den Ukraine-Krieg sowie dessen Auswirkungen auf ärmere Länder gehen, hieß es aus dem Weißen Haus.

