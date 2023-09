IG Metall Küste legt Daten zur Beschäftigung im Schiffbau vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall Küste stellt am Freitag (11.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer traditionellen Befragung von Betriebsräten zur Auslastung und Beschäftigung im Schiffbau vor. Außerdem will die Gewerkschaft ihre Erwartungen an die 13. Nationale Maritime Konferenz formulieren, die am kommenden Donnerstag und Freitag in Bremen geplant ist. Zur Präsentation der Ergebnisse werden unter anderem der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, sowie der Branchenbeauftragte Schiffbau, Heiko Messerschmidt, erwartet.

Im vergangenen Jahr hatte die Befragung dem deutschen Schiffbau bereits eine veritable Existenzkrise bescheinigt. So sei 2022 in der Branche mit rund 14 000 Beschäftigten ein absoluter Tiefpunkt erreicht worden. Für die Bestandsaufnahme auf den Werften hatte die Bremer Agentur für Struktur- und Personalentwicklung mbH (AgS) Arbeitnehmervertreter von 42 Werftbetrieben befragt./klm/DP/zb