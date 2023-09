Merz spricht bei Tagung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion

KIEL (dpa-AFX) - Zur Bundesversammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) wird am Freitag (Beginn 13.30 Uhr) der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz in Kiel erwartet. Neben Merz will auch der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, zu den Delegierten sprechen. Für ein Grußwort wird Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet.

