WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem negativen Corona-Test ist US-Präsident Joe Biden zum G20-Gipfel in Indien aufgebrochen. Das Flugzeug des Präsidenten startete am Donnerstagabend (Ortszeit) am Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der US-Hauptstadt Washington, wie mitreisende Journalisten berichteten. Nach Angaben des Weißen Hauses war der 80-Jährige am Donnerstag den vierten Tag in Folge negativ auf das Coronavirus getestet worden, nachdem bei seiner Ehefrau Jill Biden (72) am Montag eine Infektion festgestellt worden war.

Vor dem Gipfel am Wochenende in Neu Delhi will Biden den indischen Premierminister Narendra Modi treffen. Bei dem Treffen am Freitag dürfte es vor allem um die Themen Klimawandel, die Rolle der G20, den Ukraine-Krieg sowie dessen Auswirkungen auf ärmere Länder gehen. Am Samstag kommen die Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte dann zum zweitägigen G20-Gipfel zusammen. Im Anschluss hat Biden noch einen Stopp in Vietnam geplant.

Spaniens geschäftsführender Regierungschef Pedro Sánchez war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste deshalb seine Teilnahme am G20-Gipfel absagen./trö/DP/zb