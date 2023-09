Ohnehin hatte sich im Bereich zwischen 4,3985 und 4,4772 PLN im Zeitraum zwischen Anfang Juni und Ende August ein potenzieller Boden ausgebreitet, der nach dem vorausgegangenen Trendbruch für einen Pullback zurück an das Ausbruchsniveau hätte sagen sollen. Die Entscheidung der polnischen Notenbank und die daraus resultierende Wucht der Aufwärtsbewegung ist immens. Unter der Annahme einer klassischen 1-2-3-Erholung könnte durchaus noch Potenzial in dem Paar (EUR/PLN) stecken.

Die gute Auswertbarkeit des Paares erlaubt kaum noch weitere Kurssteigerungen, ab 4,6546 PLN an dürfte es zunehmend schwierig werden, weitere Gewinne durchzusetzen. Eine hieraus resultierende Konsolidierung zurück auf den EMA 200 bei aktuell 4,5550 PLN wäre durchaus als potenzielles Einstiegsniveau vorzumerken. Später könnte dann eine zweite Kaufwelle mit Zielen an 4,7211 PLN aufgebaut werden. Ein direkter Durchmarsch könnte zeitweise aber noch für Gewinne an 4,6645 PLN sorgen.

EUR/PLN (Wochenchart in PLN) Tendenz: