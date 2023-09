Wirtschaft Homeoffice-Anteil weiter kaum verändert

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil der Beschäftigten, die mindestens teilweise im Homeoffice arbeiten, hat sich zuletzt weiter kaum verändert. Er stieg im August leicht auf 25 Prozent von 24 Prozent im April, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts hervorgeht.



"Diese Quote ist seit Aufhebung der Homeofficepflicht im März 2022 nahezu unverändert", sagte Ifo-Experte Jean-Victor Alipour. "Homeoffice ist mittlerweile ein integraler Teil der Arbeitskultur in Deutschland und wird es künftig auch bleiben. Hybride Modelle setzen sich durch."