Unter den Einzelwerten dürften Einschätzungen der Privatbank Berenberg zu den Aussichten für verschiedene Autowerte für Aufmerksamkeit sorgen. So äußerte sich der Experte Romain Gourvil zuversichtlich zu den Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) . Das Chance/Risiko-Profil sei inzwischen attraktiver. Die Papiere würden auf einem zyklischen Tiefpunkt gehandelt, kurzfristige Risiken seien ausreichend eingepreist.

An der Wall Street stabilisierte sich der Leitindex Dow Jones Industrial nach seiner Korrektur an der 100-Tage-Linie. Diese gilt als Indikator für den langfristigen Trend.

Im bisherigen Wochenverlauf büßte der Dax etwa 0,8 Prozent ein. Dabei hatte er in den vergangenen Tagen mit relativ hohen Verlusten eröffnet, im Verlauf das Minus aber reduziert. Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Richtungssuche.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach einer bislang schwächeren Woche am Freitag etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 773 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,4 Prozent höher erwartet.

