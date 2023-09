SAP kündigte am Donnerstagmorgen die Übernahme von Leanix an. Leanix hat eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen ihre IT-Landschaft vermessen können. Das System verzeichnet weitgehend automatisch, welche Lösungen in welchen Versionen zum Einsatz kommen. Neben Softwareinstallationen können Firmen mittlerweile auch Clouddienste und sogenannte Microservices verwalten, also kleine Anwendungen, die Organisationen in ihre Systeme einbinden. Beispielsweise kann der Bezahldienst einer Bank einbezogen werden. Die Technologie von Leanix könnte SAP helfen, ein zentrales Problem bei der strategischen Neuausrichtung zu lösen. Viele Bestandskunden zögern, S/4 Hana einzuführen - also die seit 2015 verfügbare Generation der Software, mit der Organisationen Geschäftsprozesse steuern. Nach Zahlen des Marktforschungsunternehmens Gartner vom Jahresanfang haben fast 70 Prozent aller Bestandskunden noch keine Lizenzen für S/4 Hana gekauft.

Die Nachricht über die Integration der Leanix-Software bei SAP wurde von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. Vor dem Hintergrund eines angeschlagenen Marktes konnte der Aktienkurs von SAP knapp 1 Prozent zulegen. Mittlerweile summiert sich der Zugewinn seit dem partiellen Tief vom 23. September 2022 bei 79,58 Euro um 64 Prozent auf 130,20 Euro. Damit ist der gesamte Verlust seit dem Hoch am 5. November 2021 bei 129,74 Euro wieder egalisiert. Kann dieser Widerstand nachhaltig überwunden werden, rückt das All Time High bei 143,32 Euro vom 3. September 2020 in den Fokus. Das Potenzial, durch die Software von Leanix 70 Prozent der Kunden auf die neueste Version S/4 Hana zu migrieren, könnte den Kurs weiter in Richtung All Time High anschieben. Auch bei den Kennzahlen sieht die Lage ansprechend aus. Für 2025 ist ein Gewinn pro Aktie von 5,10 Euro geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 25,16 senkt. Im Rückblick der letzten 10 Jahre entspricht dies einer Bewertung an der Untergrenze.

SAP SE (Tages-Chart in Euro) Tendenz: