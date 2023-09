PARIS (dpa-AFX) - Die Industrie in Frankreich hat ihre Produktion im Juli spürbar ausgeweitet. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringfügigen Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. Der Anstieg folgt auf einen deutlichen Rückgang im Vormonat. Sowohl die Warenherstellung in der Industrie als auch die Aktivität der Versorger und am Bau stiegen an./bgf/jha/