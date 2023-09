AutoCrypt Security Fuzzer erweitert Fahrzeug-Fuzzing-Fähigkeiten durch umfangreiches Upgrade

AutoCrypt Security Fuzzer wurde erstmals im Dezember 2021 veröffentlicht. Als weltweit erste Fuzzing-Lösung für die Fahrzeugumgebung wurden die Fuzzing-Algorithmen auf der Grundlage der Strukturen von Unified Diagnostic Services (UDS), dem Kommunikationsprotokoll von elektronischen Steuergeräten (ECU), entwickelt. Die Version 2.0 erweitert den Testbereich über Steuergeräte hinaus auf andere Protokolle wie das Controller Area Network (CAN), Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE) und vor allem das Ethernet, das eine entscheidende Komponente von softwaredefinierten Fahrzeugen ist. Die v2.0-Plattform ermöglicht auch die Hinzufügung neuer Protokolle durch Software-Updates.

SEOUL, Südkorea, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, ein Unternehmen für Cybersicherheits- und Mobilitätslösungen im Automobilbereich, hat ein umfangreiches Upgrade seiner Fuzzing-Software - AutoCrypt Security Fuzzer - veröffentlicht. Das Upgrade (Version 2.0) ermöglicht einen wesentlich größeren Testbereich und eine stärkere Automatisierung, so dass Automobilhersteller von einem vereinfachten und effizienteren Fuzzing-Prozess zur Einhaltung der UN R155 (WP.29) profitieren können.

AutoCrypt Security Fuzzer v2.0 wird über eine intuitive Benutzeroberfläche angeboten und verbessert die Benutzerfreundlichkeit erheblich. Sein größtes Unterscheidungsmerkmal sind jedoch seine intelligenten Fuzzing-Fähigkeiten. Es identifiziert genau die Funktionen und technischen Spezifikationen jedes Testziels und generiert Testfälle auf der Grundlage dieser Merkmale, um sicherzustellen, dass nur relevante Testfälle in das Programm eingegeben werden. Darüber hinaus können die Tests auf Projektebene zugewiesen werden, was kontinuierliche Tests für mehrere Steuergeräte ermöglicht. Selbst wenn eine unerwartete Unterbrechung auftritt, wird der Fuzzing-Prozess auf der Grundlage seiner Automatisierungsalgorithmen fortgesetzt. All diese Funktionen machen AutoCrypt Security Fuzzer außergewöhnlich effizient und benutzerfreundlich.

Daniel ES Kim, CEO von AUTOCRYPT, betonte die Bedeutung von Fuzz-Tests für die Fahrzeugproduktion: „Fuzz-Tests sind nicht nur eine effektive Möglichkeit, Software-Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren, sondern auch ein notwendiger Prozess, um die Fahrzeugtyp-Genehmigung gemäß UN R155 zu erhalten." Zu AutoCrypt Security Fuzzer fügte er hinzu: „Wir haben die Lösung speziell für die Automobilindustrie entwickelt. Sie bietet Diagnosedienste und NRC-Unterstützungsfunktionen auf der Grundlage von ISO 14229. Außerdem unterstützt sie alle ISO-TP-Spezifikationen, wie sie in ISO 15765 definiert sind."

AutoCrypt Security Fuzzer ist eine Komponente der Sicherheitslösung für In-Vehicle Systems (IVS) von AUTOCRYPT, einer End-to-End-Cybersecurity-Lösung für die Automobilindustrie, die alle Phasen des Fahrzeuglebenszyklus absichert und eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen von TARA und Sicherheitstests bis hin zum Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) und Vehicle Security Operations Center (vSOC) bietet. Um mehr über die IVS-Lösung von AUTOCRYPT zu erfahren, kontaktieren Sie bitte global@autocrypt.io.

INFORMATIONEN ZU AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Cybersicherheits- und Smart-Mobility-Technologien für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Integration von Sicherheitssoftware und -prozessen für fahrzeuginterne Systeme, V2X-Kommunikation, Plug&Charge und Flottenmanagement spezialisiert und ebnet den Weg zu einem sicheren und zuverlässigen C-ITS-Ökosystem. AUTOCRYPT bietet außerdem Management- und Serviceplattformen für Betreiber und Endnutzer von E-Mobilität und MaaS und trägt so zu einer nachhaltigen und universellen Mobilität bei.

