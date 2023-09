Nvidia und Apple – neue Chancen im Optionsscheindepot

Liebe Abonnenten von Feingold Research – Nvidia geht in die Knie aufgrund böser Gerüchte de facto nicht existenter Kunden. Diese Gerüchte erinnern an Wirecard, aber der Wahrheitsgeld bisher – dünn bis nicht vorhanden. Bei Apple ist es China. Sind beide Titel damit reif für unser Optionsscheinportfolio Marathon? Wir legen uns in den nächsten Tagen auf die Lauer, per mail geht der Kauf dann an unsere Abonnenten raus. Aber eben nicht zu jedem Preis! Denn - 200, 200, 168, 148, 144% Gewinn- das sind 5! OPTIONSSCHEINE, die wir in unserem Markenwertportfolio Marathon haben. Bei uns steht zwar nicht “800% Depot” davor, auch nicht 1000%, aber natürlich sind unsere Ziele hoch. Und wir liefern – wie Sie unten sehen können!

Möchten Sie unseren Börsendienst TESTEN? Dann tragen Sie sich gerne HIER ein.