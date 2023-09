Lange haben deutsche Autobauer die Konkurrenz aus dem Reich der Mitte belächelt. Man sah in Wolfsburg, München und Stuttgart keine wirklich ernsthafte Konkurrenz aus China. Jetzt schließen sich deutsche Autobauer ihnen an und versuchen, über Zusammenarbeit einen Fuß in die Tür zum chinesischen Markt zu bekommen.

Aber China schützt seinen Heimatmarkt und gibt einheimischen Unternehmen den Vortritt. Das gilt auch im Mobilfunkbereich. Apple muss eine Ausweitung der iPhone-Verbote in China befürchten, während Huawei einen Durchbruch in der Chip-Entwicklung meldet. Der neue Kirin-Prozessor spielt auf einer Liga mit der westlichen Halbleiterentwicklung. Offenbar hat China das allein geschafft, ohne Hilfe des Westens. Auch das hatte man nie gedacht und benutzte Halbleiter als geopolitisches Druckmittel.