DIW erwartet ab 2024 langsame Erholung der Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft erholt sich aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in den nächsten Jahren allmählich. Im Vergleich zu anderen Industrienationen gehe es aber nur langsam voran. Für das laufende Jahr gehen die Fachleute von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent aus, wie das DIW am Freitag mitteilte. Die gleiche Prognose für 2023 hatte am Vortag bereits das Ifo-Institut gestellt.

Für die kommenden beiden Jahre rechnet das DIW hingegen mit einem Wachstum von jeweils 1,2 Prozent. Bei der Inflation geht das Berliner Institut davon aus, dass sie im Laufe des kommenden Jahres "wieder Richtung Preisstabilität" sinken wird, "also auf ein Niveau von rund zwei Prozent".