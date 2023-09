China lässt den Yuan gegenüber dem Dollar stark abwerten (USD/CNH nun über der kritischen Marke von 7.35), dennoch wird der Dollar insgesamt in den letzten Stunden eher schwächer, ebenso wie die Renditen für US-Staatsanleihen (Kapitalmarkt-Zinsen). Was die Aktien-Bullen jetzt brauchen, ist die Fortsetzung dieser Bewegung, also ein Rücklauf beim Dollar und den Kapitalmarkt-Zinsen. Gestern die Aktienmärkte der Wall Street nach den China-Aktionen gegen Apple (iPhone-Verbot in Behörden und bei Staatskonzernen) im späten Handel wieder erholt - und diese Erholung könnte sich heute fortsetzen. Heute keine US-Wirtschaftsdaten - die Märkte blicken nun bereits voraus auf das Apple-Event am Dienstag und die so wichtigen US-Inflationsdaten am kommenden Mittwoch (13.September)..

Hinweise aus Video:

1. Apple: Vor dem iPhone 15 Launch spitzt sich die Krise in China zu

2. S&P 500: Der größte Wall Street Bär wirft das Handtuch

Das Video "China, der Dollar und die Zinsen - Chance für Bullen?" sehen Sie hier..