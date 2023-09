enercity eröffnet neue Konzernzentrale mit Festakt (FOTO)

Hannover (ots) - Die neue Konzernzentrale steht sinnbildlich für die

Transformation von enercity. Nachhaltigkeit, moderne Arbeitswelten und der Weg

des Unternehmens in die Klimaneutralität spiegeln sich im neuen Unternehmenssitz

des Energiedienstleisters wider. In nur zweieinhalb Jahren Bauzeit und mit einer

Gesamtinvestition von rund 90 Millionen Euro ist das neue enercity-Headquarter

ein Leuchtturmprojekt für die Landeshauptstadt Hannover. Mit über 500 geladenen

Gästen aus Politik und Wirtschaft wurde die neue Konzernzentrale in einem

Festakt am Donnerstagabend eröffnet. Unter den Gästen waren unter anderem

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, Landes-Umweltminister Christian

Meyer und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay.



Ministerpräsident lobt Innovationskraft





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gratulationen übermittelte auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil:enercity gehört zu den besonders innovativen Unternehmen der Energiewirtschaftund hat sich in den letzten Jahren weit über sein Netzgebiet hinaus einen Namengemacht. Der neue Unternehmenssitz bringt den grundlegenden Wandel desUnternehmens auch baulich zum Ausdruck - moderne Arbeitsbedingungen in einembetont nachhaltigen Gebäude. Ich wünsche allen Menschen, die dort arbeiten, dasssie sich von dieser Atmosphäre inspirieren lassen und enercity konsequent aufdem eingeschlagenen Weg weiterentwickeln."Ein Ort, an dem die Energiewende gestaltet wird"Heute ist ein besonderer Tag in der Geschichte unseres Unternehmens. Die neueKonzernzentrale ist ein architektonisches Highlight, dass die Stadt bereichert,und ein Ort, an dem Ideen geboren, Wissen geteilt und die Energiewende gestaltetwird. Von Anfang an war es unser Ziel, einen Ort zu schaffen, der die Grundlagefür kreative Synergien bildet und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinspiriert, ihr Bestes zu für unsere Kundinnen und Kunden zu geben. Darüberhinaus setzt der ökologische Fußabdruck des Gebäudes Maßstäbe und kann Vorbildfür viele weitere Bauprojekte in der deutschen Wirtschaft sein", erklärtenercity-CEO Dr. Susanna Zapreva.Entwicklung hin zur treibenden Kraft für die digitale EnergieweltHannovers Oberbürgermeister Belit Onay erklärt: "enercity hat sich in denvergangenen Jahrzehnten von einem klassischen kommunalen Versorgungsunternehmenzu einem umfassenden Dienstleister und zu einer treibenden Kraft für diedigitale Energiewelt entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist die neueKonzernzentrale mit einem energetisch innovativen Gebäudekonzept nur konsequent.Das Gebäude ist ein zukunftweisender Neubau und derzeit das größte Passivhaus in