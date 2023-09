Europäischer Gaspreis steigt - Streik in australischer LNG-Anlage

Am Markt wurde auf einen teilweisen Streik in einer Flüssiggasanlage (LNG) des Energiekonzerns Chevron in Australien verwiesen. Die Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft und den Unternehmen Chevron sowie Woodside läuft seit Wochen. Während mit Woodside mittlerweile eine Einigung erzielt wurde, gibt es mit Chevron nach wie vor Differenzen.

Am Vormittag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 36,20 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa 11 Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt lag der Preis bei 34,50 Euro.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein Streik in einer Flüssiggasanlage in Australien hat den europäischen Gaspreis am Freitag nach oben getrieben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer