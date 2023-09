Francotyp-Postalia: Solide Geschäftsentwicklung

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die um Sondereffekte aus dem Vorjahr bereinigten Umsätze um 12,5 Prozent und das EBITDA um fast 28 Prozent gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien im letztjährigen Vergleichszeitraum insgesamt positive Währungs- und Sondereffekte von 15,7 Mio. Euro beim Umsatz und saldiert 1,5 Mio. Euro beim EBITDA angefallen. In der Berichtsperiode habe es hingegen Belastungen aus Wechselkurseffekten von 1,1 Mio. Euro beim Umsatz sowie aus Sondereinflüssen von 3,5 Mio. Euro beim EBITDA gegeben. Zukünftig solle sich die voranschreitende Transformation des Unternehmens zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern weiterhin positiv auf die Umsatz- und Ergebniskennziffern auswirken. Demnach sehe der Analyst die weiteren Perspektiven der Francotyp-Postalia Holding AG mit ihrem robusten und Cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem Anteil wiederkehrender Erlöse von zuletzt 67 Prozent unverändert positiv. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 6,40 Euro (zuvor: 6,30 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.09.2023, 10:30 Uhr)



