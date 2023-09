Wirtschaft Bundesregierung verlängert Treuhandverwaltung für Rosneft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung verlängert die Treuhandverwaltung für Rosneft in Deutschland. Dies geschehe, "um die Energieversorgung zu sichern", wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte.



Die Verlängerung gelte zunächst bis zum 10. März 2024. Treuhänderin bleibt die Bundesnetzagentur, die damit auch die jeweiligen Anteile in den drei Raffinerien PCK Schwedt, MiRo (Karlsruhe) und Bayernoil (Vohburg) verwaltet. Rosneft Deutschland vereint insgesamt rund zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich und ist damit eines der größten erdölverarbeitenden Unternehmen in Deutschland - und eigentlich in russischer Hand.