Gehaltsstrategien werden wichtiger - Wie man es als Steuerberater schafft, wettbewerbsfähig zu bleiben (FOTO)

Speyer (ots) - Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automatisierung: Zwar

sorgen sie vereinzelt auch in Steuerkanzleien für ein wenig Entlastung - eine

nachhaltige Lösung für den Fachkräftemangel sind aber auch sie nicht. Da sich

der Wettkampf um die besten Mitarbeiter deshalb weiter zuspitzt, greifen

Kanzleien zu immer radikaleren Maßnahmen.



"Ich beobachte immer wieder, wie Steuerkanzleien selbst unerfahrene Bewerber für

völlig überzogene Gehälter einstellen, aber gleichzeitig langjährig verdiente

Mitarbeiter auf dem Gehaltszettel das Nachsehen haben", sagt Michael Wohlfart.

Aus seiner Zusammenarbeit mit mehr als 200 Kanzleien weiß er jedoch, dass es im

Wettbewerb um die besten Fachkräfte von zentraler Bedeutung ist,

überdurchschnittliche Gehälter zahlen zu können, ohne dabei das eigene

Gehaltsgefüge zu sprengen.





Wie Steuerkanzleien ihre Gehaltsstrategien demnach gestalten sollten und wie siedauerhaft wettbewerbsfähig bleiben, verrät er nachfolgend.Warum die Gehälter in den letzten beiden Jahren massiv gestiegen sindIn den vergangenen zwei Jahren sind die Gehälter in Steuerkanzleien massivgestiegen. Das liegt vor allem an drei Faktoren:1. Der Fachkräftemangel wirkt sich besonders gravierend aus. Mitarbeiter sindbis auf Weiteres extrem rar - schon jetzt bleibt in vielen Kanzleien Arbeitliegen. Zudem wandern immer mehr Fachkräfte in die Industrie oder Verwaltung ab.Erschwerend kommt hinzu: Wechselwillig sind nur wenige Mitarbeiter, während esgleichzeitig an Nachwuchs mangelt.2. Die Inflation sorgt für einen beachtlichen Kostenanstieg. Auch das hat einengroßen Einfluss auf die Gehälter in der Branche.3. Nicht zuletzt sind die zahlreichen Recruiting-Agenturen, die in den letztenJahren sprichwörtlich aus dem Boden geschossen sind, ein Grund für die höherenGehälter. Denn je mehr solche Agenturen auf Social Media und anderen KanälenWerbung ausspielen, um neue Talente zu finden, desto stärker werden sichFachkräfte ihres Wertes bewusst. Das betrifft auch Azubis, die sich eingehendüber verschiedene Arbeitsplätze informieren - und dann das beste Angebotannehmen.Diese drei Faktoren bringen viele Steuerberater letztlich dazu, völligüberzogene Gehaltsforderungen zu bedienen.Die optimale Gehaltsstrategie für SteuerkanzleienEs ist grundsätzlich gut, Mitarbeitern ein angemessenes Gehalt zu zahlen. DennTatsache ist: Wer als Steuerkanzlei bereit ist, seine Fachkräfte ordentlich zuentlohnen, findet potenziell bessere Mitarbeiter. Außerdem binden sie darüberihr Personal an die Kanzlei. Das ist insofern wichtig, da jeder Wechsel auch mit