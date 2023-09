Bad Wimpfen (ots) - Passend zum Motto "50 Jahre mehr als günstig" beweist Lidlin Deutschland, dass der Frische-Discounter auch Design kann. Für seineSondereditionen zum 50-jährigen Unternehmensjubiläum erhält Lidl in diesem Jahrden renommierten "Red Dot Award", der zu den größten internationalenDesignwettbewerben zählt. In der Disziplin "Brands & Communication Design"überzeugt der Fachbereich Branding and Packaging (BAP) von Lidl mit seinenProduktgestaltungen die Jury in der Kategorie "Packaging Design". Als ersterLebensmitteleinzelhändler wird Lidl für sein herausragend gestaltetesKommunikationsdesign und kreative Leistung ausgezeichnet. Im Zuge derJubiläumskampagne präsentiert Lidl seit Mai im Zeitraum von 20 Wochen nebenzahlreichen attraktiven Geburtstagsangeboten und Events, dreiProduktverpackungskollektionen der Lidl-Eigenmarken im auffälligen Retro-Stilder 70er, 80er und 90er Jahre sowie eine Jubiläumsedition. Ausgewählte Produktewie Freeway-Getränke, Knusperschnitten von Sondey, Solevita-Smoothie oderAlesto-Nussmischung sind an typische, optische Design-Elemente aus den einzelnenJahrzehnten angelehnt und mit den Lidl-Farben sowie Elementen aus demKampagnen-Signet umgesetzt.Die Red Dot Jury, bestehend aus vierundzwanzig internationalen Experten,entscheidet in einem mehrtägigen Prozess über die Qualität derAward-Einreichungen. Die Kommunikationsarbeiten werden einzeln begutachtet undim Bereich "Communication Design" im Hinblick auf die Kriterien Originalität undKreativität der Idee, Gestaltungsqualität und Innovation der Form sowieVerständlichkeit und Emotionalität der Wirkung bewertet. Im Rahmen der Red DotGala werden die diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs am 3. November 2023 mitdem begehrten Qualitätssigel in Berlin geehrt.Mehr zum Jubiläum von Lidl gibt es online unter http://www.lidl-zeitreise.de/Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5598244OTS: Lidl