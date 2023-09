Welt-Sepsis-Tag Symptome besser verstehen

Wien (ots) - Am 13. September ist Welt-Sepsis-Tag. Eine Sepsis - an der in

Österreich pro Jahr mehr Menschen sterben als an einem Herzinfarkt - entsteht in

Folge einer Infektion, die sich im Körper ausbreitet und die eigenen Organe

schädigt. In der Gesellschaft herrscht nach wie vor großes Unwissen zum Thema.



Sepsis gilt weltweit als eine der häufigsten Todesursachen (1). In Europa

erkranken jährlich rund 2 Millionen Menschen - 28.000 davon in Österreich. Die

Erkrankung endet für rund 7.500 Personen österreichweit tödlich (2). Im

Vergleich dazu sind im vergangenen Jahr 4.293 Menschen in Österreich an einem

Herzinfarkt verstorben (3). Doch was macht die Sepsis so gefährlich?