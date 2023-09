Umsatz überschreitet erstmalig EUR 30 Mio.-Marke, Großprojektvergaben verzögern sich



Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) erzielte in 22/23 einen Rekordumsatz von EUR 30,1 Mio. (+3,3%) bei einem EBIT von EUR 3,88 Mio. (+7,3%) - und übertraf damit unsere Prognosen und den eigenen Ausblick. Auch für das Geschäftsjahr 23/24 wird weiteres Wachstum erwartet, obwohl sich der Auftragsbestand (EUR 7,6 Mio.; -55,1%) deutlich reduzierte. Das Unternehmen schreibt dies u.a. Verzögerungen bei der Vergabe größerer Aufträge zu, auch sei bei manchen Behörden nach dem Investitionsschub der letzten Jahre eine gewisse Zurückhaltung bzw. temporäre Verschiebung von Prioritäten zu beobachten. Wir gehen davon aus, dass sich diese Marktphase noch im laufenden Geschäftsjahr auflösen wird und auch CeoTronics geht für 2023/24 von weiterem Umsatzwachstum aus. Fundamental (23/24e: EV/Umsatz 1,0; KGV: 11,2) ist CeoTronics weiter günstig, Impulse wird die Aktie vermutlich aber erst durch positive Nachrichten erhalten - also wenn bspw. erste Zuschläge bei der Vergabe größerer Aufträge vermeldet werden.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 6,45. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27695.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Die CeoTronics Aktiengesellschaft Audio . Video . Data Communication Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 3,80EUR gehandelt.