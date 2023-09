Scopevisio AG gewinnt den begehrten Titel "ERP-System des Jahres 2023" in der Kategorie "Branchenübergreifend für KMU" (FOTO)

Bonn/Potsdam (ots) - In einer glanzvollen Zeremonie, die am 6. September 2023 in

der Königsstadt Potsdam stattfand, wurde die Scopevisio AG

(https://www.scopevisio.com/) mit dem begehrten Titel "ERP-System des Jahres

2023" in der Kategorie "Branchenübergreifend für KMU" ausgezeichnet.



Dieser renommierte Preis, vergeben vom Center for Enterprise Research

(https://lswi.de/lehrstuhl/center-for-enterprise-research) in Zusammenarbeit mit

dem Berliner GITO-Verlag (https://verlag.gito.de/) und dem Fachmedium ERP

Management (https://erp-management.de/) , ist die höchste Auszeichnung für

Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen in Europa.