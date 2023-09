Nach dem tiefen Kurssturz ausgehend von Anfang 2021 von 212,60 auf 23,21 US-Dollar bis Mitte März letzten Jahres hat sich anschließend eine Erholungsbewegung eingestellt und brachte Kursgewinne an 106,38 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres hervor. Genau in dieser Hürde scheiterte in der abgelaufenen Handelswoche das Papier erneut und wurde zurückgeworfen. Damit deutet sich zunächst erst einmal eine Korrektur an. Später aber, wenn Käufer wieder in die Aktie zurückkehren, dürfte es in diesem Widerstandsbereich interessant werden, diese Hürde stellt nämlich eine mittelfristige Schaltmarke dar.

Aufwärtstrend intakt