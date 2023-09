FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der Personalabbau in Deutschlands Banken hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. 535 600 Beschäftigte zählte die Branche über alle Bankengruppen hinweg zum Jahresende 2022, wie der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) am Freitag mitteilte. Damit arbeiteten den Angaben zufolge 1,0 Prozent weniger Menschen hierzulande in der Branche als ein Jahr zuvor.

Seit Jahren bauen Banken und Sparkassen Personal ab, auch weil Kundinnen und Kunden viele Dienstleistungen inzwischen digital nutzen. Im Jahr 2021 war die Beschäftigtenzahl zum Vorjahr um 2,1 Prozent kleiner geworden. Ein Jahr zuvor betrug der Rückgang 1,6 Prozent. In den Zahlen sind Vollzeit- wie Teilzeitbeschäftigte enthalten.