Regensburg (ots) - In Deutschland ist eine Krankenversicherung nicht nur eine

gesetzliche Pflicht, sondern auch ein Zeichen solidarischer Gemeinschaft. Obwohl

das System der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) einer breiten Masse eine

notwendige ärztliche Grundversorgung bietet, zeigt sich insbesondere seit der

Pandemie das Ausmaß der finanziellen Defizite. Die Gründerin von DABA Group,

Laura Daba, erläutert die Unterschiede zwischen der privaten und gesetzlichen

Krankenversicherung und erklärt, warum die private Krankenversicherung (PKV) die

bessere Option für gutverdienende Selbständige oder Führungskräfte sein kann.



Der Kern des deutschen Gesundheitssystems





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Prinzip der GKV basiert auf Solidarität, das bedeutet: Einer für alle, allefür einen. Dies bedeutet, dass jeder Bürger, basierend auf seinem Einkommen,einen prozentualen Beitrag in die gemeinsame Kasse zahlt. Das heißt, bis zueiner bestimmten Grenze steigt der Beitrag mit dem Verdienst des Versicherten.So soll gewährleistet werden, dass jeder im Falle eines gesundheitlichenProblems Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung hat. Doch dieses Systemzeigt Risse, insbesondere da das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherungenweiter steigt und debattiert wird, wie diese Last verteilt werden soll.PKV vs. GKV: Wo liegen die UnterschiedeDer wesentliche Unterschied zwischen der gesetzlichen und der privatenKrankenversicherung besteht in der Entscheidungsfreiheit. In der privatenKrankenversicherung hat man die Möglichkeit, selbst zu wählen, welche Leistungenman in Anspruch nehmen und für welche man bezahlen möchte. Es wird keinprozentualer Anteil des Gehalts abgezogen; vielmehr ist man selbst derEntscheidungsträger für den eigenen Versicherungsschutz.Im Gegensatz dazu werden in der gesetzlichen Krankenversicherung dieBeitragsbemessungsgrenze und prozentuale Höhe der Abgabe regelmäßig angepasst,um die Stabilität des Systems zu sichern. Private Versicherungsanbieter hingegenerhöhen die Beiträge anhand von medizinischer Inflation und aktualisierenfortlaufend ihren medizinischen Leistungskatalog, um den Versicherten diebestmögliche medizinische Versorgung zu bieten.Während die Leistung der gesetzlichen Versicherung den Prinzipien derZweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit unterliegen, zielt die privateVersicherung auf medizinische Versorgung nach den höchsten Standards derärztlichen Kunst ab.Tieferer Einblick in die Vorteile der PKVDer fundamentale Unterschied zwischen der gesetzlichen und der privatenKrankenversicherung offenbart sich besonders in der individuellen