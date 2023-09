Melis Elif Dag So starten Kosmetikerinnen in die Selbständigkeit (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Als Gründerin und Geschäftsführerin von DAGCOSMETICS weiß die

Kosmetik-Expertin Melis Dag, wie wichtig der richtige Start in das eigene

Beauty-Business ist. Daher bietet sie an ihrem Kosmetikinstitut nicht nur

Behandlungen für Ihre Kundinnen an, sondern leitet darüber hinaus auch

zertifizierte Schulungen für den Beauty-Nachwuchs. Ihre Fachkenntnisse, die für

die erfolgreiche Gründung eines eigenen Beauty-Studios essenziell sind, gibt sie

in der DAGCOSMETICS ACADEMY mittlerweile auch in Onlinekursen weiter. Melis Dags

Ziel ist die schnelle Umsetzung des erworbenen Wissens, um zügig mehr Kunden und

finanzielle Unabhängigkeit zu generieren.



Nicht zuletzt durch die sozialen Medien erlebt die Beauty-Branche derzeit einen

enormen Wachstumsschub. Vor allem kostspielige Behandlungen wie

Permanent-Make-up oder Wimpernverlängerung stehen bei vielen Kundinnen hoch im

Kurs. Doch die erhöhte Nachfrage nach diesen Dienstleistungen garantiert nicht

immer einen reibungslosen Start in das eigene Business. "Fachliches Wissen

allein ist nicht ausreichend, um ein erfolgreiches Kosmetikstudio zu führen -

fehlt es an der richtigen Umsetzung, scheitert ein solches Vorhaben in den

allermeisten Fällen", weiß die Unternehmensberaterin und Kosmetikerin Melis Dag

aus eigener Erfahrung.