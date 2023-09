USU Software: Mittelfristplanung bleibt bestehen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) wegen der Investitionszurückhaltung bei Kunden beim Umsatz an Dynamik eingebüßt und ist nur um knapp 3 Prozent gewachsen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im Halbjahr um 7,6 Prozent auf 64,90 Mio. Euro (HJ 2022: 60,30 Mio. Euro) gewachsen. Aufgrund des sichtbaren Rückgangs der margenstarken Lizenzerlöse habe das Unternehmen aber trotz des erreichten Umsatzanstiegs einen Rückgang beim EBITDA auf 5,96 Mio. Euro (HJ 2022: 7,26 Mio. Euro) erlitten. Wegen der unter den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung sei die Prognose vom Management angepasst worden. Demnach werde für 2023 nun mit Umsatzerlösen von 132 bis 139 Mio. Euro (zuvor: 134 bis 139 Mio. Euro) sowie mit einem EBITDA von 13 bis 15 Mio. Euro (zuvor: 16,5 bis 18,0 Mio. Euro) gerechnet. Die Mittelfristplanung, wonach für die kommenden Geschäftsjahre ein Umsatzwachstum von 10 Prozent und bis 2026 ein Ausbau der EBITDA-Marge auf 17 bis 19 Prozent erfolgen solle, habe USU laut GBC bestätigt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 29,60 Euro (zuvor: 31,15 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.09.2023, 14:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.09.2023 um 16:49 Uhr fertiggestellt und am 08.09.2023 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27691.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die USU Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 17,35EUR gehandelt.